Крупнейший санаторий Камчатки переоборудуют в госпиталь для пациентов с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июня. /ТАСС/. Санаторий "Жемчужина Камчатки" переоборудуют под госпиталь для лечения пациентов с коронавирусом, сообщил в понедельник на заседании оперативного штаба врио заместителя председателя правительства региона Роман Василевский.

В конце мая вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил держать на особом контроле ситуацию с обеспечением медицинских средств и наличием койко-мест в больницах Камчатки и еженедельно докладывать ему об обеспеченности медицинских учреждений лекарствами и медицинским оборудованием.

"В стационарах находятся 423 человека при имевшихся 406 койках. В медицинских учреждениях провели уплотнения, койки поставили в коридорах и других помещениях. Прирост заразившихся за последние сутки составил 43 человека, поэтому наращивание количества коек необходимо. Мы оперативно разворачиваем госпиталь в "Жемчужине Камчатки". Эти работы должны быть завершены сегодня вечером", - сказал Василевский.

Впервые дополнительные койко-места оборудуют вне учреждения здравоохранения - в Камчатском выставочном центре.

Режим полной самоизоляции Камчатки ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 1 125 случаев заражения коронавирусом. 391 человек выздоровел, 23 пациента умерли. Среднесуточный темп прироста заразившихся - около 4%. Наиболее серьезные очаги заражения зафиксированы на Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи, на горнодобывающем и рыбообрабатывающих предприятиях.