В МЧС разработают критерии оценки работы губернаторов по защите населения от ЧС

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Специалисты Всероссийского НИИ по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГО ЧС) МЧС России разработают критерии оценки эффективности работы руководителей субъектов РФ и региональных администраций по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС в ответ на соответствующий запрос.

В 2019 году в соответствии с указом президента России об оценке эффективности деятельности руководителей регионов и постановлением правительства были утверждены 28 методик расчета показателей для такой оценки. Таким образом, разрабатываемый в МЧС критерий может быть добавлен в данный перечень.

"ВНИИ ГОЧС МЧС России проводит анализ текущего состояния гражданской защиты и безопасности населения и территорий от чрезвычайных ситуаций в том или ином субъекте РФ. На основании такого анализа будут определены показатели работы субъектов РФ по вопросам ГО и ЧС, а также разработаны методические рекомендации по оценке эффективности выполнения мероприятий по защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций", - отметили в МЧС.