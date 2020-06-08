В Забайкалье на неопределенный срок продлят ограничения из-за коронавируса

ЧИТА, 8 июня. /ТАСС/. Правительство Забайкальского края намерено продлить на неопределенный срок ограничительные меры для бизнеса и населения из-за роста числа заразившихся новым корононавирусом на фоне массового нарушения режима самоизоляции, заявил на оперативном заседании правительства региона в понедельник губернатор Александр Осипов.

Ранее глава региона подписал постановление, которое до 14 июня продлевает ограничения для работы компаний общественного питания, гостиничного, туристического бизнеса, а также спортивных объектов. В крае действуют обязательный масочный режим и запрет покидать жилье без особой необходимости.

"До тех пор, пока мы не приучимся выполнять то элементарное, что сегодня необходимо - гигиенические требования, соблюдение [требований] на рабочих местах, в общественных местах - до тех пор будет сохраняться рост заболевания инфицированных и будет отодвигаться время снятия ограничительных мер. Более того, как в начале июня было, возможно, они будут усугубляться", - сказал Осипов.

Как заявила вице-премьер краевого правительства Аягма Ванчикова, в регионе зафиксировали рекорд по выявленным за сутки жителям с коронавирусом - 83 человека. Всего в Забайкалье зарегистрировано 1634 случая заражения, 868 человек выписаны, 29 умерли.

Ранее военные медики Восточного военного округа для борьбы с распространением коронавирусной инфекции по поручению президента РФ Владимира Путина совершили марш протяженностью более 700 километров из пункта постоянной дислокации в Читу, где за двое суток развернули госпиталь и приступили к работе. Кроме того, в регионе по распоряжению президента работает бригада московских врачей.