Пенсионный фонд Приамурья оставит ветеранам ошибочно выплаченные им 75 тыс. рублей

ТАСС, 8 июня. Пенсионный фонд Амурской области не станет требовать возврата денежных средств у ветеранов боевых действий на острове Даманском, которым он по ошибке перевел по 75 тыс. рублей, сообщила пресс-служба правительства области.

Ранее местные СМИ сообщали о попытках регионального отделения пенсионного фонда вернуть переведенные по ошибке средства более чем 50 амурским ветеранам. Ситуацию обсудили на встрече глава региона Василий Орлов, председатель законодательного собрания области Вячеслав Логинов и руководитель отделения Пенсионного фонда России по Амурской области Елена Гончарова.

"Глава региона счел недопустимым допущение неточности в начислении пенсий и пособий гражданам со стороны государственных структур и обсудил варианты сохранения у людей этих уже выплаченных денег. На встрече было озвучено, что перечисленные амурчанам средства возвращать не придется. Отделение Пенсионного фонда России не будет предъявлять исковые требования о возврате", - говорится в сообщении.

По словам Логинова, ранее депутаты провели встречу с ветеранами и наметили варианты решения сложившейся ситуации.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе региональной прокуратуры, по факту перечисления средств проводится проверка. Будет дана оценка действиям пенсионного фонда.

Пограничный конфликт на острове Даманском между Китаем и Советским Союзом произошел в марте 1969 года на реке Уссури в Приморском крае. Это самый крупный вооруженный конфликт в современной истории России и Китая.