Медики из Владивостока прибыли на Камчатку для помощи в борьбе с коронавирусом

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 8 июня. /ТАСС/. Врачи из Владивостока прибыли на Камчатку для помощи местным медикам в работе с пациентами с коронавирусом, сообщается на сайте правительства Камчатки.

Уточняется, что среди них терапевты, рентгенолог, фельдшер и медсестры, а также другие специалисты, которые имеют опыт работы с такими пациентами.

Ранее в Камчатском краевом медколледже сообщали, что кадровый состав медиков полуострова усилят и выпускниками учебного заведения. Кроме того, в регион направлены три бригады военных врачей из Хабаровска и медики из Москвы.

В конце мая стало известно о заражении 110 сотрудников станции скорой помощи в Петропавловске-Камчатском коронавирусной инфекцией. Главврач станции отстранен от должности за нарушение правил санитарной безопасности и дисциплины. На полуострове зарегистрировано 1168 случаев заражения коронавирусом. 393 человека выздоровели, 23 умерли. Среднесуточный темп прироста заразившихся - около 4%.

Вице-премьер - полномочный представитель президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев ранее поручил Минздраву РФ направить в Камчатский край достаточное число медицинских работников, чтобы покрыть потребность региона в кадрах для борьбы с коронавирусом.