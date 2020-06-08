В Мурманской области вводится второй этап снятия ограничений по коронавирусу

МУРМАНСК, 8 июня. /ТАСС/. Власти Мурманской области приняли решение о постепенном введении второго этапа снятия ограничений по коронавирусу, при этом режим повышенной готовности сохраняется до 1 июля. Об этом сообщил глава региона Андрей Чибис на оперативном совещании в правительстве.

"Мы поэтапно вводим второй этап снятия ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией. Сам режим повышенной готовности сохраняет свое действие до 1 июля, но тем не менее ряд послаблений, направленных на переход к привычному образу жизни, с сегодняшнего дня вступает в силу", - сказал Чибис.

Одним из послаблений второго этапа снятия ограничений, по словам губернатора, станет альтернатива 14-дневной изоляции для въезжающих на территорию Мурманской области. "С сегодняшнего дня есть развилка: либо приезжаешь и идешь на самоизоляцию, либо приезжаешь и сдаешь тест, дожидаешься отрицательного результата и занимаешься привычными делами. Тестирование тем, кто приезжает на территорию Мурманской области, мы будем проводить за счет средств областного бюджета", - пояснил глава региона.

Кроме того, разрешается работа фитнес-центров, спортивных объектов и секций при их заполняемости не более 25% и с продолжением запрета на использование бассейнов, возобновляется работа предприятий развозной торговли. Количество окон в МФЦ разрешено увеличить до 80%. По информации правительства, возобновлена также работа детских садов в привычном режиме, за исключением городов: Мурманск, Мончегорск, Североморск и Кольского района. В Кировске и Апатитах с 22 июня в детских садах откроют дежурные группы.

Глава региона особо подчеркнул, что на втором этапе снятия ограничений необходимо также строго соблюдать все санитарно-эпидемиологические нормы, принятые Роспотребнадзором, соблюдать масочный режим. При этом в ряде муниципалитетов отменяются ограничения по перемещению - въезд и выезд открывается в Териберке и Ура-Губе, в Оленегорске снимается ограничение на выезд.

По данным оперативного штаба, на утро воскресенья в Мурманской области выявлено 58 новых случаев заражения коронавирусом. Общее число подтвержденных случаев в регионе составляет 3 530, из них 2 477 пациентов выздоровели и выписаны из больницы, 1 046 человек находятся на лечении, 7 человек умерло.