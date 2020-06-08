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В Японии неизвестный пожертвовал более $270 тыс. на преодоление последствий пандемии

Власти отметили, что высоко оценивают поступок мужчины и воспользуются пожертвованием для помощи жителям города Нары

ТОКИО, 8 июня. /ТАСС/. Власти города Нара на западе Японии получили в дар от неизвестного гражданина 30 млн иен (более $270 тыс.) на преодоление последствий распространения в регионе нового коронавируса. Об этом сообщает газета "Майнити".

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"Все произошло слишком быстро, и я не успел запомнить его лицо", - рассказал сотрудник городского муниципалитета, который получил пожертвование 4 июня. По словам чиновника, в этот день незнакомый мужчина в возрасте примерно 70 лет оставил в ведомстве бумажный пакет, после чего быстро покинул здание.

Работники муниципалитета не смогли догнать неизвестного и, вернувшись на место, обнаружили в пакете несколько стопок купюр. К ним прилагалась информационная брошюра, посвященная начавшейся в Японии программе выдачи каждому жителю страны пособия в размере 100 тыс. иен (порядка $930). В тексте были подчеркнуты абзацы, где говорится о поддержке бедных семей, об улучшении образовательных учреждений и укреплении системы здравоохранения. Как отметили в муниципалитете, тем самым даритель дал понять, на что именно следует потратить деньги. "Мы высоко оцениванием поступок этого мужчины и воспользуемся пожертвованием для помощи жителям Нары", - пообещали чиновники.

В конце апреля в Японии был одобрен дополнительный бюджет на текущий финансовый год, часть средств которого пойдет на выдачу всем жителям страны денежного пособия. Отмечается, что первые выплаты в размере $930 начались в конце мая.

Число заразившихся коронавирусом на территории Японии, включая пассажиров и экипаж круизного лайнера Diamond Princess, превышает 17,9 тыс., умерло более 920 человек. Свыше 15,6 тыс. человек выздоровело.

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Япония
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