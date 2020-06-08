Замглавы Минздрава прибыл в Забайкалье для оценки работы больниц во время пандемии

ЧИТА, 8 июня. /ТАСС/. Заместитель министра здравоохранения РФ Олег Гриднев прилетел в Читу для оценки работы медорганизаций в условиях быстрого распространения коронавируса в Забайкальском крае, сообщили журналистам в пресс-службе правительства региона.

"Сегодня и завтра нам предстоит посетить несколько медучреждений, которые оказывают медицинскую помощь населению с подтвержденным диагнозом новой коронавирусной инфекцией и теми, у кого есть подозрение на заболевание. А также оценить готовность амбулаторного этапа на базах двух крупных клинических медицинских центров, как взрослого, так и детского", - процитировали в пресс-службе Олега Гриднева.

Вместе с замминистра в регион прибыли четыре специалиста, в том числе замдиректора по организационной методической работе, врач-инфекционист и врач-пульмонолог. Рабочая группа посетит главный моногоспиталь Читы на базе городской больницы №1, онкологический диспансер, госпиталь для ветеранов войн, клинический медицинский и детский клинический медицинский центры. Кроме того, предстоит посетить краевую клиническую и инфекционную больницы.

По данным на понедельник, в Забайкальском крае зарегистрировано 1634 случаев заражения, выписаны 868 человек, скончались 29 жителей. Из-за быстрого распространения коронавируса в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина развернули военный госпиталь. Кроме того, в городе работает бригада московских врачей. Региональные власти до 14 июня продлили ограничительные мероприятия для бизнеса и населения.