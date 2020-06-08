На аукционе в Петербурге продадут "Записки из мертвого дома" с автографом Достоевского

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Автограф писателя Федора Михайловича Достоевского, оставленный им на издании "Записок из мертвого дома" (1875) впервые выставят на торги в Петербурге. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе Российского аукционного дома (организатор торгов).

"Самый дорогой, и, безусловно, самый сенсационный лот предстоящего аукциона - автограф Федора Михайловича Достоевского на его книге. Экземпляры книг Достоевского, подписанные автором, чрезвычайно редки. По имеющимся сведениям, в мире насчитывается всего около 80 подобных автографов (включая музейные собрания). Публичных продаж автографов писателя на его собственных произведениях не зафиксировано на мировых и отечественных аукционах", - говорится в сообщении.

Предварительная оценка лота: 5,5-5,7 млн рублей. Автограф написан на верхнем поле титульного листа книги коричневыми чернилами "От мужа, от отца, Анне, дорогой жене и дочери. Ф. Достоевский".

Торги пройдут 17 июня. Впервые их проведут без очных участников в связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой. На предстоящий аукцион выставлено 357 лотов: издания по истории, финансам, праву, искусству, художественная литература, издания для детей и книги на иностранных языках, описания стран и городов, а также автографы, гравюры, литографии, плакаты, а также коллекционные открытки и киноафиши.

Среди них автограф президента России Владимира Путина. Подпись поставлена на свидетельстве о регистрации компании и внесении в государственный реестр в 1995 год. Тогда Путин занимал должность председателя Комитета по внешним связям мэрии Санкт-Петербурга. Предварительная оценка лота - 40-50 тыс. рублей.

Также на торги будет выставлен автограф сербского террориста Драгутина "Апис" Дмитриевича, организатора убийства в 1914 году австрийского эрцгерцога Франц-Фердинанда, что стало формальным поводом для начала Первой мировой войны. Предварительная оценка лота: 5-7 тыс. рублей.