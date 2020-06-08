В СПЧ обсудят вопросы применения дезинфицирующих средств во время пандемии

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) 11 июня в онлайн-формате обсудит с экспертами проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе вопросы применения дезинфицирующих средств. Об этом ТАСС сообщили в понедельник в пресс-службе Совета.

"СПЧ 11 июня в 12:00 проведет совещание (в онлайн-формате - прим. ТАСС) с участием экспертов, общественников, правозащитников и представителей органов власти, посвященное обеспечению населения достоверной информацией о методах и средствах, используемых при проведении дезинфекционных мероприятий", - говорится в сообщении.

В Совете напомнили, что в условиях "повышенной эпидемиологической опасности" с целью предотвращения распространения, профилактики и борьбы с коронавирусом Роспотребнадзор предписывает проведение противоэпидемических мероприятий, в том числе профилактическую дезинфекцию объектов.

"Для дезинфекции могут быть использованы различные средства и методы обработки, однако в открытом доступе отсутствует не только информация о том, какие химические составы используются теми или иными организациями при проведении санитарных мероприятий, но и информация о степени их влияния на человека и окружающую среду", - указывается в сообщении.

В СПЧ считают, что "необходимо обеспечить население достоверной информацией" о применяемых химических составах, их влиянии на окружающую среду, степени эффективности по отношению к вирусам, а также возможных реакциях человека на тот или иной состав.