Петербуржцев бесплатно протестируют на антитела к коронавирусу

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера в Санкт-Петербурге проведет для жителей города бесплатное тестирование на наличие антител к коронавирусу с 15 по 19 июня. Об этом в понедельник сообщили в региональном оперативном штабе по борьбе с новой коронавирусной инфекцией.

"В целях оценки популяционного иммунитета Роспотребнадзор с 15.06.2020 по 19.06.2020 проводит в Санкт-Петербурге бесплатное тестирование жителей города на антитела к COVID-19", - говорится в сообщении.

Желающим принять участие в тестировании необходимо пройти анкетирование на сайте НИИ или позвонить по телефону единого информационного центра Роспотребнадзора. Условия участия в исследовании в НИИ им. Пастера ТАСС пока не уточнили.

НИИ эпидемиологии и микробиологии им. Пастера выполняет функции научно-методического центра по мониторингу за возбудителями инфекционных заболеваний в Северо-Западном федеральном округе.

По последним данным, в Петербурге выявили 18 835 случаев заражения, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения коронавирусом 7 915 человек, умерли 392.