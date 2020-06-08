Ивановские власти из-за жары ослабили перчаточный режим

ТАСС, 8 июня. Власти Ивановской области из-за жары разрешили гражданам заменить перчатки, которые предписано носить в общественном транспорте для защиты от коронавируса, на кожные антисептики. Об этом сообщил глава Роспотребнадзора по Ивановской области Павел Колесник в ходе брифинга с журналистами.

"В связи с наступлением жаркой погоды будут внесены коррективы в части защиты рук в регламент по общественному транспорту. Таким образом, в настоящий момент пассажиры смогут использовать как перчатки, так и кожный антисептик", - сказал Колесник.

При этом он уточнил, что ношение масок по-прежнему является обязательной мерой.

В настоящий момент в Ивановской области зарегистрировано 2 822 случая коронавирусной инфекции, за сутки поставлены 117 новых диагнозов. Всего выздоровел 1 091 пациент, 22 человека умерли.