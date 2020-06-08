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Пандемия коронавируса нового типа

У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердили коронавирус

Ройзман сообщил, что после подтверждения диагноза "заперся в библиотеке"
Евгений Ройзман Александр Щербак/ТАСС
Описание
Евгений Ройзман
© Александр Щербак/ТАСС

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтвердилась у экс-главы Екатеринбурга, сотрудника радиостанции "Эхо Москвы" Евгения Ройзмана. Об этом сам Ройзман сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.

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"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал, температура 37,0. Симптомов нет, но тест [на коронавирус] решил сделать, так и есть - показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес", - написал он.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В ноябре 2018 года он стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

По данным оперативного штаба Свердловской области, в регионе зафиксировано 7 668 случаев заражения коронавирусом. За все время в области умерли 43 человека.

Теги
РоссияСвердловская областьПандемия коронавируса нового типа
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