У экс-главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана подтвердили коронавирус

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Коронавирусная инфекция подтвердилась у экс-главы Екатеринбурга, сотрудника радиостанции "Эхо Москвы" Евгения Ройзмана. Об этом сам Ройзман сообщил на своей странице в Facebook в понедельник.

"Несколько дней назад слегка уши заложило и горло почувствовал, температура 37,0. Симптомов нет, но тест [на коронавирус] решил сделать, так и есть - показал. Заперся в библиотеке и сижу. Очень надеюсь, что никого не снес", - написал он.

Ройзман занимал пост мэра Екатеринбурга с 2013 по 2018 год. В ноябре 2018 года он стал сотрудником радиостанции "Эхо Москвы".

По данным оперативного штаба Свердловской области, в регионе зафиксировано 7 668 случаев заражения коронавирусом. За все время в области умерли 43 человека.