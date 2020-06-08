Алтай и Татарстан планируют совместно заниматься сохранением популяции снежных барсов

ТАСС, 8 июня. Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и глава Республики Алтай Олег Хорохордин в понедельник подписали договор о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве. В частности, регионы совместно планируют работать в сфере сохранения краснокнижных снежных барсов, сообщил на рабочей встрече в правительстве Алтая Минниханов, посетивший регион в рамках рабочей поездки.

"Соглашение между республиками Алтай и Татарстан о торгово-экономическом, научно-техническом, социально-культурном сотрудничестве - новый этап во взаимоотношении республик. Необходимо будет подготовить дорожную карту на три года. Большой интерес представляет природное разнообразие Республики Алтай - много растений, редких животных, здесь ареал обитания символа республики Татарстан - снежного барса. У нас есть задача создать питомник, но он только для разведения - барс может жить только в горах, а у нас их нет, надо посмотреть и в нашем нацпарке совместную работу организовать", - сказал Минниханов.

По его словам, в части экономического взаимодействия Республика Татарстан поставляет на Алтай продукцию на 450 млн рублей, при этом продукция с Алтая уходит и в Приволжский федеральный округ. Президент республики подчеркнул, что взаимодействие необходимо усиливать с обеих сторон - в частности, он отметил, что "Татнефть" имеет возможности по поставкам продукции нефтепереработки, шин. При этом Татарстан заинтересован в поставках с Алтая продукции целебных трав, а также туристическом потенциале дружественного региона - предполагается, что после пандемии авиасообщение между регионами будет расширено.

"Новое соглашение предполагает не только обмен опытом по развитию приоритетных отраслей экономики, сельского хозяйства, но и укрепление контактов и связей в области здравоохранения и биофармацевтики, культуры, образования, спорта и молодежной политики, строительства, архитектуры и ЖКХ. Мы планируем совместную инвестиционную деятельность, реализацию проектов и программ в различных сферах. Совместными усилиями мы можем эффективно решать вопросы импортозамещения, привлечения инвестиций и выстраивать долгосрочные перспективы для социально-экономического развития наших регионов", - резюмировал глава Республики Алтай Олег Хорохордин.