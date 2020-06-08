Якутия, Петербург и Чечня возглавили рейтинг по работе системы здравоохранения

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Якутия, Санкт-Петербург и Чечня признаны лучшими регионами в рейтинге по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения в условиях распространения коронавируса с 1 по 7 июня. Такие данные содержатся в исследовании Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ), опубликованного на сайте института.

Так, в разделе "Меры по обеспечению эффективной работы системы здравоохранения" отмечена Якутия, где проведена инвентаризация коечного фонда больниц, всего в регионе развернуто 1523 койки. В Санкт-Петербурге в поликлиническом отделении оборудованы палаты для больных (240 койко-мест), реанимационный комплекс на 12 коек. В чеченском поселке Алды перепрофилированы медучреждения на 350 мест.

Москва, Подмосковье и Ленинградская область отмечены в разделе "Меры по профилактике и нераспространению коронавируса". Эксперты отмечают смягчение режима самоизоляции в столице, открытие с 6 июня храмов РПЦ и подготовку к проведению голосования по поправкам к конституции в электронном режиме.

Лучшими регионами в сфере поддержки заболевших, медиков, социально незащищенных категорий граждан, по мнению экспертов, признаны Приморский край, Бурятия и Свердловская область.

Согласно исследованию, в вопросе поддержки медицинского персонала отличились Ненецкий автономный округ, Вологодская область и КБР. В Ростовской области, Камчатском и Забайкальском краях наиболее активно поддерживают работников предприятий в условиях пандемии. Саратовская область, Калмыкия и Ханты-Мансийский автономный округ отмечены в разделе "Меры поддержки семьи и детей".

Рейтинг подготовлен на основе ежедневного мониторинга мер по противодействию распространению коронавируса и содержит практики "наиболее активных и эффективных регионов по каждому из направлений".