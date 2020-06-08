РФПИ предупредил о мошенничестве с препаратами на основе "Фавипиравира"

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), и группа компаний "Химрар" заявили об участившихся случаях мошенничества с продажей препаратов с действующим веществом "Фавипиравир" (используется для лечения коронавируса).

Как сообщается в пресс-релизе РФПИ, мошенники создают интернет-ресурсы, а так же целый ряд частных объявлений на известных интернет-площадках, где под видом препаратов на основе "Фавипиравира", произведенных в Китае или Японии, осуществляется продажа плацебо, то есть действующее вещество в них отсутствует.

"Таким образом, эти препараты не могут помочь в терапии против коронавирусной инфекции", - указывается в сообщении.

Также отмечается, что в настоящее время на территории РФ нельзя легально приобрести препараты на основе "Фавипиравира" японского или китайского производства в связи с отсутствием официальных поставок препарата из-за рубежа.

ГК "Химрар" является единственным и эксклюзивным на территории РФ производителем и поставщиком лекарственного препарата на основе "Фавипиравира" (торговое название препарата - "Авифавир").