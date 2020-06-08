Петербургская компания вложила 400 млн рублей в испытания препарата для лечения COVID-19

САНКТ-ПЕТЕБРУРГ, 8 июня. /ТАСС/. Биотехнологическая компания "Биокад" (Санкт-Петербург) инвестировала около 400 млн рублей в проведение испытаний препарат "Левилимаб" (торговое наименование "Илсира") для лечения пациентов с заболеванием, вызванным новой коронавирусной инфекцией. Об говорится в сообщении пресс-службы компании, распространенном в понедельник.

"Препарат... был разработан компанией "Биокад" при поддержке Минпромторга РФ в рамках государственной программы по разработке улучшенных аналогов инновационных лекарственных препаратов <…> В организацию доклинических и клинических исследований компанией было инвестировано порядка 400 млн рублей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что "Левилимаб" был зарегистрирован по ускоренной процедуре, предусмотренной постановлением правительства, регулирующим особенности обращения лекарственных средств в условиях угрозы возникновения и ликвидации ЧС. Изначально "Левилимаб" предназначался для лечения ревматоидного артрита.

По словам первого заместителя министра промышленности и торговли РФ Сергея Цыба, которые приводятся в сообщении, ведомство рассчитывает, что уже этим летом препарат поступит в стационарные лечебные учреждения по всей стране.

Компания "Биокад" занимается разработкой и производством воспроизведенных лекарственных средств (дженериков), биоаналогов и оригинальных препаратов для лечения онкологических, аутоиммунных и генетических заболеваний.