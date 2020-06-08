В Вологодской области не будут приступать ко второму этапу ограничений

ВОЛОГДА, 8 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области отложили рассмотрение вопроса о втором этапе снятия ограничений по коронавирусу до конца этой недели. Приступить ко второму этапу планировалось с 9 июня, но коэффициент распространения инфекции в 1,04 не позволяет это сделать, сообщил в понедельник губернатор области Олег Кувшинников.

"Если по количеству тестов и наличию свободного коечного фонда мы далеко опережаем общероссийские показатели, то по коэффициенту распространения инфекции мы не достигли коэффициента 0,9, сейчас он 1,04, что превышает рекомендованные Роспотребнадзором показатели. Поэтому со вторника [9 июня] мы не сможем приступить к снятию ограничений второго этапа. Будем ситуацию мониторить, надеюсь, что к концу недели мы выйдем на требуемые показатели. И по получению рекомендаций Роспотребнадзора приступим ко второй и третьей волне снятия ограничительных мероприятий", - сообщил губернатор на заседании регионального оперштаба.

По данным руководителя региона, на 8 июня в области выявлено 1 111 случаев заражения коронавирусом, прирост за сутки составил 27 случаев. Выздоровели 542 человека, 11 скончались. "Вологодская область находится на 69 месте по количеству выявленных [заразившихся], показатель неплохой, но нам рано расслабляться, видим ежедневный прирост. Это говорит о том, что ситуация по распространению инфекции полностью не локализована. Поэтому объем работы мобильных групп не снижаем, работу санитарно-пропускных постов не сворачиваем", - сказал Кувшинников.

Тревожная ситуация складывается с вахтовиками, потому что не все работодатели соблюдают требования по обязательному согласованию с региональным оперштабом данных о прибытии рабочей силы на промплощадки. "Все прибывающие должны быть с цифровыми пропусками, протестированы не менее чем за пять дней до прибытия и по приезде размещены в обсерваторах", - поручил губернатор.