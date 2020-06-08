В краевой психиатрической больнице Перми выявили очаг коронавируса

ПЕРМЬ, 8 июня. /ТАСС/. Коронавирус выявлен у шести пациентов и медработника в краевой психиатрической больнице в Перми. Четыре отделения закрыты для приема и перевода пациентов, более 20 контактных сотрудников помещены на обсервацию, сообщает в понедельник пресс-служба администрации губернатора и правительства Пермского края.

"Четыре отделения краевой психиатрической больницы закрыты на прием и перевод пациентов, из них три - на Банной горе и одно - на ул. Революции. У шести пациентов лечебного учреждения выявлен коронавирус <...> При еженедельном обследовании коронавирус выявлен у медицинского работника, течение заболевания у него бессимптомное, сейчас он находится на изоляции дома. 22 контактных медицинских сотрудника находятся в обсервации на территории больницы", - сказано в сообщении.

По данным властей, пациенты между собой не контактировали, сейчас они переведены в специализированные лечебные учреждения Перми. Управление Роспотребнадзора проводит эпидемиологическое расследование по выявленным в больнице случаям.

Краевая клиническая психиатрическая больница оказывает первичную специализированную и специализированную медицинскую помощь лицам, страдающим психическими расстройствами, а также проводит однородные и комплексные судебно-психиатрические экспертизы. Учреждение состоит из обособленных структурных подразделений и имеет три стационара, диспансерное отделение, отделения амбулаторно-психиатрической экспертизы.

На 8 июня в Пермском крае выявлено 67 новых случаев заражения коронавирусом, один из них зафиксирован посмертно. Таким образом, общее число инфицированных за все время достигло 2 202, из них 277 - медики. Выздоровели 1 241 человек, умерло 68 человек, из них 30 - непосредственно от коронавируса, остальные - с диагностированной инфекцией, но от сопутствующих заболеваний.