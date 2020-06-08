Власти Туниса с 8 июня отменяют комендантский час

ТАСС, 8 июня. Власти Туниса приняли решение отменить в стране комендантский час, введенный в целях борьбы с распространением коронавируса. Об этом сообщила в понедельник радиостанция Mosaique .

"Президент Туниса Каис Саид постановил отменить комендантский час на всей территории страны, начиная с понедельника, 8 июня. Такое решение было принято им после совещания с председателем Ассамблеи народных представителей (парламента) и премьер-министром в связи с наблюдаемыми в республике положительными результатами по сдерживанию распространения коронавируса", - говорится в сообщении радиостанции.

Комендантский час в качестве одной из мер борьбы с пандемией был введен в Тунисе с 18 марта. С 13 мая по решению президента срок его действия был сокращен с 23:00 до 05:00 (ранее запрет на пребывание на улице устанавливался с 18:00 (в период месяца рамадан - с 20:00) до 06:00).

По последним данным тунисского Минздрава, в стране выявлено в общей сложности 1087 случаев заражения коронавирусом, 982 пациента выздоровели (90% всех заболевших ), 49 человек умерли (смертность, таким образом, составляет около 4,5% ). Для диагностики коронавируса проведено более 55 тыс. тестов.