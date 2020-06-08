Абазинский культурный центр построят в городе-курорте на Ставрополье

СТАВРОПОЛЬ, 8 июня. /ТАСС/. Центр абазинской культуры появится в городе-курорте Кисловодске (Ставропольский край), первый этап проекта планируют завершить осенью 2020 года. В центре туристов будут знакомить с традиционной культурой, обычаями и ремеслами абазин, сообщили журналистам в понедельник в краевом комитете по делам национальностей и казачества.

"Проект по строительству в Кисловодске Центра абазинской культуры реализует местная национально-культурная автономия абазин "Абазашта". Строительство ведется постепенно, в формате народной стройки <…> Первую часть центра - обособленные постройки - организаторы планируют запустить осенью 2020 года", - говорится в сообщении.

Строительство ведется на собственные средства активистов при поддержке меценатов и жителей города. Администрация Кисловодска выделила для постройки центра чуть более 16 соток земли. Планируется, что на участке расположатся центральное здание и отдельные сооружения вокруг него, в том числе, воссозданное традиционное жилье абазин, зал для презентаций и проведения мастер-классов по национальной кухне, этномузей под открытым небом.

"У нас туристы смогут познакомиться с самыми различными направлениями абазинской культуры, окунуться в историю, отведать нашей еды, приобрести этническую одежду, предметы быта, сувениры. Будем проводить экскурсии, свадебные обряды, концерты с национальной музыкой и танцами", - приводят в сообщении слова председателя правления национально-культурной автономии абазин города Кисловодска Агурби Макова.

Абазины - один из древнейших народов Северного Кавказа. Абазинский язык считается одним из сложнейших в мире. Согласно данным последней переписи населения РФ, численность абазин в стране превышает 43 тыс. человек, в Ставропольском крае проживают более 3,6 тыс. абазин.