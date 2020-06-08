Сопредседатель группы по поправках к конституции Хабриева стала заслуженным деятелем науки

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении государственными наградами заслуженных работников различных отраслей промышленности, госслужащих, а также деятелей науки и искусства.

Согласно документу, опубликованному на официальном портале правовой информации, президент, в частности, присвоил почетное звание заслуженного деятеля науки РФ директору Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве, сопредседателю рабочей группы по внесению изменений в конституцию Талии Хабриевой. Звание присвоено "за заслуги в научной деятельности и многолетнюю добросовестную работу", говорится в указе.

Звания народного художника РФ удостоен Иван Ильич Глазунов - ректор Российской академии живописи, ваяния и зодчества Илья Глазунова. В указе отмечается, что это почетное звание ему присваивается за большие заслуги в области изобразительного искусства.

Кроме того, за большой вклад в реализацию внешнеполитического курса РФ и многолетнюю государственную службу президент наградил орденом Почета посла России в Туркмении Александра Блохина.