Мэр столицы США сообщила подробности появления надписи "Жизни черных важны" у Белого дома

Выступая в понедельник на пресс-конференции, Боузер подтвердила, что эта надпись длиной в несколько кварталов была нанесена в конце прошлой неделе на асфальт по заказу властей Вашингтона. "Мы считаем, что это будет иметь центральное место в истории не только округа Колумбия, но и Америки", - заявила градоначальник. "И нам нужно гордиться этим", - считает Боузер.

При этом она не пояснила, долговечной ли будет эта надпись, появление которой было однозначно расценено местными наблюдателями в том числе как вызов президенту США республиканцу Дональду Трампу. "Мы не обсуждали, сколько это будет оставаться. Но, как все другие наши произведения искусства в общественном пространстве, оно остается", - сказала мэр, представляющая Демократическую партию США. Надпись растянулась на несколько кварталов, она завершается прямо около Епископальной церкви Святого Иоанна. 1 июня Трамп решил пройти к церкви, которую за день до этого подожгли протестующие. В связи с этим полиция в полной экипировке зачистила расположенный между церковью и Белым домом Лафайет-сквер от демонстрантов.

Между тем движение Black Lives Matter публично заявило, что не давало Боузер согласия на использование таким образом своего лозунга. В связи с этим активисты движения нанесли на асфальт неподалеку надпись Defund The Police ("Лишить полицию средств"). У мэра поинтересовались, какова будет дальнейшая судьба этой надписи. "Это не является частью росписи. Это не было частью заказа. Но мы считаем это выражением [мнения], особенно сейчас, понимая и признавая, что [и такое] выражение [мнения] важно для дискуссии, которую нам нужно вести в обществе", - ответила Боузер. На просьбу уточнить, означают ли данные высказывания, что вторую надпись власти Вашингтона намерены убрать, она не ответила. "Я не считаю это частью росписи", - повторила мэр.

Массовые протесты и беспорядки вспыхнули во многих штатах США после смерти в Миннеаполисе (штат Миннесота) афроамериканца Джорджа Флойда. Полицейские использовали при его аресте 25 мая жесткий удушающий прием. Все четверо участвовавших в задержании сотрудников полиции уволены, им предъявлены обвинения. В борьбе с беспорядками к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час.