Кузнецова заявила, что в реформу опеки нужно включить создание единой системы контроля

МОСКВА, 8 июня. /ТАСС/. Введение единой системы контроля управления за органами опеки и попечительства должно стать одной из реформ в этой сфере. Об этом заявила уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Анна Кузнецова в интервью телеканалу "Россия-1".

"Это изменение управления этой системы. Четкая координация. Единая система контроля управления за органами опеки и попечительства", - сказала она, отвечая на вопрос об изменениях в структуре органов опеки.

Кузнецова отметила, что в некоторых регионах уже действует подобная практика, поскольку там увидели, что недостаточная координация может привести к нарушениям и сбоям в системе.

Помимо этого, Кузнецова считает, что с изменением структуры будет также пересмотрен подход к подбору и обучению персонала, что позволит перестроить всю систему. "Сейчас мы предлагаем несколько вариантов. Рассматривается как поступательное реформирование, так и достаточно радикальное, но то, что система должна в корне изменить принцип своей работы с карательного на помогающий, это однозначно точно", - добавила она.

1 июня на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным Кузнецова предложила разработать концепцию реформирования органов опеки и попечительства с участием экспертов и родительского сообщества. По словам омбудсмена, реформирование предполагает выстраивание "четкой и понятной вертикали управления, пересмотр приоритетности задач структуры, защита семьи, ее целостности должна быть главной и основной задачей".

Кроме того, Кузнецова призвала обратить внимание на программы подготовки специалистов в сфере опеки и выйти на новый уровень межведомственного взаимодействия с органами системы профилактики. Она также заявила, что число обращений с жалобами на работу этих структур выросло на 23%.