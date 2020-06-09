В Пермском крае пропала двухлетняя девочка

ТАСС, 9 июня. Девочка в возрасте двух лет ушла из дома в Пермском крае в неизвестном направлении. Волонтеры формируют экипажи для ее поисков, говорится в сообщении группы поискового отряда "Лиза Алерт" Пермского края в социального сети "ВКонтакте".

"[девочка], 2 года, поселок Лемзер, Березниковский район, Пермский край. Днем 8 июня 2020 года ушла из дома в неизвестном направлении", - говорится в сообщении.

Приметы ребенка: рост 85 см, волосы светлые до плеч. На девочке были белая футболка, красные шорты, розовые галоши-шлепанцы.