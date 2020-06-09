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Пандемия коронавируса нового типа

Число выписавшихся после коронавируса в Забайкалье превысило количество заразившихся

За последние сутки 74 человека выздоровели

ЧИТА, 9 июня. /ТАСС/. Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом нового типа впервые оказалось меньше количества выписанных пациентов в Забайкальском крае, сообщается на официальном портале региона.

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"Впервые в Забайкалье от коронавируса выздоровело большее количество людей, чем заразилось. Число случаев заражения коронавирусной инфекцией выросло до 1 704 (еще 70 человек за сутки). Количество выздоровевших и выписанных из медучреждений по данным на 9 июня - 942 (еще 74 человека за сутки)", - говорится в сообщении.

Согласно последним данным, умер 31 житель с коронавирусом.

Из-за быстрого распространения коронавируса в Чите по поручению президента РФ Владимира Путина развернули военный госпиталь. Кроме того, в городе работает бригада московских врачей, для оценки ситуации прилетел замминистра здравоохранения РФ Олег Гриднев. Региональные власти до 14 июня продлили ограничительные мероприятия для бизнеса и населения.

Теги
РоссияЗабайкальский крайПандемия коронавируса нового типа
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