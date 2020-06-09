Глава Бурятии сообщил, что республика вышла на плато по заражению коронавирусом

"На плато мы фактически вышли. У нас практически постоянный уровень вновь выявленных [зараженных], 40-50 [человек], мы выявляем и лечим примерно одинаковое количество людей. На плато вышли по количеству болеющих в моменте. У нас 1 877 выявленных, из них 1 112 вылеченных", - сказал Цыденов.

Такой показатель, отметил он, дает возможность снимать определенные ограничения.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции. Открылись промпредприятия, торговые компании, жителям разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. С 1 июня могут работать турбазы, гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании - групповые турпоездки под запретом. С 2 июня начали открываться торговые центры, с 10 июня будет разрешено работать общепиту.