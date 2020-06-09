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Пандемия коронавируса нового типа

Глава Бурятии сообщил, что республика вышла на плато по заражению коронавирусом

В регионе 1 877 выявленных случаев заболевания COVID-19, из них 1 112 человек уже выздоровели

УЛАН-УДЭ, 9 июня. /ТАСС/. Республика Бурятия вышла на плато по заражению коронавирусной инфекцией, сообщил в эфире телеканала "Россия-24" глава региона Алексей Цыденов.

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"На плато мы фактически вышли. У нас практически постоянный уровень вновь выявленных [зараженных], 40-50 [человек], мы выявляем и лечим примерно одинаковое количество людей. На плато вышли по количеству болеющих в моменте. У нас 1 877 выявленных, из них 1 112 вылеченных", - сказал Цыденов.

Такой показатель, отметил он, дает возможность снимать определенные ограничения.

С 13 мая власти Бурятии начали ослаблять режим самоизоляции. Открылись промпредприятия, торговые компании, жителям разрешено гулять и заниматься спортом на открытом воздухе. С 1 июня могут работать турбазы, гостевые дома для местных жителей и при индивидуальном и семейном бронировании - групповые турпоездки под запретом. С 2 июня начали открываться торговые центры, с 10 июня будет разрешено работать общепиту.

Теги
РоссияБурятияПандемия коронавируса нового типа
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