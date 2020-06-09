В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 июня. /ТАСС/. Сахалинские врачи во вторник диагностировали коронавирусную инфекцию у 22 человек, 21 из которых - пациенты областного сосудистого центра. Это рекордный для региона суточный прирост заболевших, сообщил в Telegram-канале губернатор области Валерий Лимаренко.
За предыдущие трое суток коронавирус выявили у восьми сотрудников медучреждения.
"В Сахалинской области плюс 22 [случая заражения]. 21 - пациенты регионального сосудистого центра. Еще один - обратившийся с ОРВИ", - сообщил губернатор.
Отделение, в котором выявлены случаи заражения, находится на изоляции. Всем пациентам оказывается помощь по основному заболеванию и проводится противовирусная терапия.
В Сахалинской области лечение от коронавируса проходят 174 человека. Еще 76 пациентов выздоровели. Регион входит в число субъектов страны с самой благоприятной эпидобстановкой на фоне пандемии.