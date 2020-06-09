В Сахалинском сосудистом медцентре зафиксировали вспышку коронавируса

Еще около 1 млн человек выйдут на работу в Москве на этой неделе

С 16 июня планируется снять ограничения на плановую помощь в стоматологиях, работу смогут возобновить библиотеки, риелторские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые агентства

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