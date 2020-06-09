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В Забайкалье введут режим ЧС для ликвидации последствий урагана

Ущерб региону составил порядка 106 млн рублей

ЧИТА, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении с 9 июня режима чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий разрушительного урагана, который прошел по региону 13 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

Больше всего ветер в Забайкалье нанес ущерб в Чите, где было повреждено более 20 зданий, включая школы, детсады и роддом. В конце мая Осипов попросил президента Владимира Путина помочь с ускоренным выделением средств из федерального бюджета на восстановление объектов.

"В районах края были организованы комиссии по оценке ущерба, они уже все осмотрели и оценили. Ущерб составил порядка 106 млн рублей. С 9 июня будет введен режим ЧС, начнем восстанавливать объекты", - процитировали в пресс-службе руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Александра Жужурина.

Региональные власти также собрали документы для запроса поддержки из федерального бюджета.

Теги
РоссияЗабайкальский край
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