В Забайкалье введут режим ЧС для ликвидации последствий урагана

ЧИТА, 9 июня. /ТАСС/. Губернатор Забайкальского края Александр Осипов подписал постановление о введении с 9 июня режима чрезвычайной ситуации для ликвидации последствий разрушительного урагана, который прошел по региону 13 мая, сообщили ТАСС в пресс-службе краевого правительства.

Больше всего ветер в Забайкалье нанес ущерб в Чите, где было повреждено более 20 зданий, включая школы, детсады и роддом. В конце мая Осипов попросил президента Владимира Путина помочь с ускоренным выделением средств из федерального бюджета на восстановление объектов.

"В районах края были организованы комиссии по оценке ущерба, они уже все осмотрели и оценили. Ущерб составил порядка 106 млн рублей. С 9 июня будет введен режим ЧС, начнем восстанавливать объекты", - процитировали в пресс-службе руководителя департамента по гражданской обороне и пожарной безопасности Александра Жужурина.

Региональные власти также собрали документы для запроса поддержки из федерального бюджета.