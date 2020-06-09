Ракетный комплекс "Искандер-М" впервые примет участие в параде Победы в Воронеже

ВОРОНЕЖ, 9 июня. /ТАСС/. Военнослужащие Западного военного округа впервые покажут на параде Победы в Воронеже ракетный комплекс "Искандер-М", сообщила во вторник журналистам пресс-служба округа.

"Оперативно-тактической ракетный комплекс "Искандер-М" ракетной бригады общевойсковой армии Западного военного округа впервые примет участие в военном параде Победы 24 июня войск Воронежского гарнизона", - говорится в сообщении.

К участию в параде специалисты материально-технического обеспечения армии подготовили 109 единиц военной и специальной техники, в том числе первый в Вооруженных силах РФ комплекс радиоэлектронной борьбы "Палантин-А", единственные в округе самоходные минометы "Нона-СВК", реактивные буксируемые гаубицы "Мста-Б" и артиллерийские тягачи "Медведь", системы залпового огня "Торнадо-Г" и "Ураган", самоходные гаубицы "Мста-С-М2", танки Т-72-Б3 и другие образцы.

"100% военной и специальной техники прошли специальную обработку сводной группой радиационной, химической и биологической защиты. Обработка тренировочной площадки аэродрома Балтимор и задействованной в параде техники будет проводиться ежедневно. Всего в параде Победы будет задействовано более 2300 военнослужащих войск воронежского гарнизона Западного военного округа", - говорится в сообщении пресс-службы.