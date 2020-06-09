Прокуратура Камчатки начала проверку после вспышки коронавируса в Доме ребенка

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура Камчатского края организовала проверку по факту массового заболевания коронавирусом детей и сотрудников Дома ребенка в Петропавловске-Камчатском, сообщается на сайте ведомства.

8 июня в СМИ Камчатского края появилась информация о заражении коронавирусом сотрудников и детей Дома ребенка в краевой столице полуострова. В правительстве региона ТАСС сообщили, что лабораторные исследования подтвердили наличие инфекции у 24 сотрудников и троих детей, находящихся в учреждении.

"В ходе проверки будет дана оценка деятельности всех органов власти края по обеспечению мер карантинного характера, безопасности детей и персонала детского учреждения, полноты и наличия соответствующих инструкций и их фактическое соблюдение", - говорится в сообщении.

Режим полной самоизоляции на Камчатке ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 1 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 418 человек выздоровели, 25 пациентов умерли. Наиболее серьезные очаги заражения зафиксированы на Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи, на горнодобывающем и рыбообрабатывающих предприятиях.