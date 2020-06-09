Вывозной рейс "Авроры" из Токио с россиянами на борту приземлился во Владивостоке

ВЛАДИВОСТОК, 9 июня. /ТАСС/. Рейс Токио - Владивосток авиакомпании "Аврора" с гражданами России на борту приземлился во вторник в столице Дальнего Востока, сообщается на онлайн-табло воздушной гавани.

Ранее посольство РФ в Японии сообщило, что на рейс могли зарегистрироваться граждане РФ, которые проживают в Амурской области, Еврейской автономной области, Забайкальском крае, Камчатском крае, Магаданской области, Приморском крае, Республике Бурятия, Республике Саха (Якутия), Сахалинской области, Хабаровском крае, Чукотском автономном округе.

По информации на табло, самолет прибыл на 22 минуты раньше планируемого времени - в 17:03 (10:03 мск). Планировалось, что во Владивосток прибудет около 120 россиян, однако часть из них могли в последний момент отказаться от вылета. За прошедшие два месяца уже более 700 граждан РФ покинули Японию вывозными рейсами.