В Google Maps можно будет проверить загруженность общественного транспорта

НЬЮ-ЙОРК, 9 июня. /ТАСС/. Корпорация Google добавила функцию отслеживания загруженности общественного транспорта в приложение Google Maps. В заявлении компании подчеркивается, что появление такого новшества спровоцировано в первую очередь пандемией нового коронавируса, а вернее - постепенным отказом властей от введенных на ее фоне санитарных ограничений.

"Добраться из пункта "А" в пункт "Б" в наши дни стало несколько сложнее, - отмечается в заявлении. - В связи с пандемией COVID-19 намного важнее, чем раньше, знать о том, насколько сильно в тот или иной момент загружена станция метро, или изменилось ли расписание движения автобусов".

Пользователи приложений Google Maps для операционных систем Android и iOS смогут при выборе маршрута получать уведомления о том, что какое-либо из предложенных ему транспортных средств может быть перегружено в то или иное время суток, или при его использовании необходимо придерживаться дополнительных мер предосторожности. "Оповещения помогут вам должным образом подготовиться к поездке в случае, если ограничения со стороны властей сказываются на движении транспорта, или если при его использовании необходимо наличие защитной маски", - указывается в документе.

Информация будет составляться на основе анализа данных пользователей. При этом в Google подчеркивают, что решение о том, делиться ли данными о своих перемещениях с компанией, каждый пользователь принимает самостоятельно. По умолчанию эта функция отключена.

"Функция отслеживания загруженности общественного транспорта уже сейчас крайне востребована среди сотрудников жизненно важных предприятий, - подчеркнули в Google. - Но еще большую актуальность этот сервис будет обретать по мере того, как страны по всему миру начнут восстановление после пандемии".

На первом этапе функция будет доступна пользователям в Аргентине, Австралии, Бельгии, Бразилии, Колумбии, Франции, Индии, Мексике, Нидерландах, Испании, Таиланде, Великобритании и США. Однако разработчики обещают, что этот список будет пополняться.