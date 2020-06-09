Коэффициент распространения коронавируса в России держится на отметке 1,01

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России с понедельника не изменился, он составляет 1,01. В Москве этот показатель также находится почти на прежнем уровне - 0,94, за сутки он прибавил 0,01, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных во вторник данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

Сразу в шести из десяти регионов с наибольшим количеством заразившихся коэффициент держится ниже единицы. Помимо столицы, это Санкт-Петербург (0,88), Нижегородская (0,92), Свердловская (0,82), Ростовская (0,97) и Калужская области (0,96). В Подмосковье, Дагестане и Тульской области показатель находится в районе 1. В Красноярском крае за сутки он снизился с 1,22 до 1,1.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.