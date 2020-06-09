Опрос: более 67% россиян считают, что электронная трудовая книжка удобнее бумажной

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Более половины россиян (67%) считают, что электронная трудовая книжка удобнее привычной бумажной. Главным преимуществом цифрового варианта трудовой 47% россиян назвали повышенный уровень сохранности информации о трудовой деятельности, следует из результатов опроса портала Роструда "Работа в России", которые имеются в распоряжении ТАСС.

По данным опроса, более 80% респондентов считают, что работодателям также значительно проще обращаться к цифровой версии, 40% отметили облегчение процесса трудоустройства и взаимодействия с отделом кадров.

Опрос также показал, что для каждого четвертого респондента удобство электронной трудовой книжки заключается в том, что он сможет сам контролировать внесенные работодателем изменения. Для каждого пятого опрошенного основное преимущество заключается в том, что цифровая версия исключает риск потери информации. При этом 18% сообщили, что хоть раз сталкивались с потерей бумажной трудовой книжки.

Отвечая на вопрос "Какие еще документы вы хотели бы оцифровать?", в первую очередь россияне указывали паспорт (23%) и электронные версии трудового договора (22%).

Опрос проводился на портале "Работа в России", который является крупнейшей государственной базой вакансий, в марте-апреле 2020 года. В нем приняли участие более 67 тыс. человек из всех регионов страны.

Об электронных трудовых

Закон о введении электронных трудовых книжек вступил в силу с 1 января 2020 года. Согласно закону, работодатели предоставляют в электронном виде в Пенсионный фонд данные о приеме на работу сотрудников, переводе на другую постоянную работу, увольнении, подаче соответствующих заявлений.

Работник имеет право выбрать между бумажной и электронной версией этого документа в течение 2020 года. С 2021 года у всех, впервые устроившихся на работу, сведения о трудовой деятельности будут вестись только в электронном виде без оформления бумажной трудовой книжки.