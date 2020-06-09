В Брянской области с 9 июня разрешили работу непродовольственных магазинов и прогулки

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Правительство Брянской области с 9 июня смягчило ограничения, введенные ранее из-за пандемии коронавируса. В частности, разрешена работа непродовольственных магазинов площадью до 400 кв. м, прогулки и занятия спортом на свежем воздухе, сообщил во вторник оперативный штаб региона.

"Брянская область переходит к первому этапу снятия ограничительных мер. Возобновляется работа предприятий, деятельность которых непосредственно связана с потребителями: сферы услуг, торговли непродовольственными товарами. Становятся возможными занятия физкультурой и спортом на открытом воздухе при условии совместных занятий не более двух человек и расстояния между занимающимися не менее 5 м, прогулки на улице не более двух человек вместе", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что возобновят работу непродовольственные магазины и торговые центры площадью до 400 кв. м при наличии отдельного входа. Количество покупателей, которые могут одновременно находиться в торговом зале, рассчитывается из нормы 4 кв. м на одного человека.

По-прежнему запрещено посещать некоторые места массового пребывания людей, в том числе детских площадок. "Сохраняется режим самоизоляции для граждан в возрасте старше 65 лет, масочный и дезинфекционный режим", - отметили в оперштабе.

Режим повышенной готовности из-за опасности распространения коронавирусной инфекции в Брянской области введен с 18 марта, 1 июня он был продлен до отдельного распоряжения главного государственного санитарного врача региона. По данным оперативного штаба, отмечается устойчивая тенденция к снижению количества заражений, выполняются показатели по наличию свободного коечного фонда и охвату тестированием населения.

На 9 июня в Брянской области лабораторно подтвержден 4 551 случай заражения коронавирусом, из них 93 - за последние сутки. Всего с начала пандемии выздоровели 3 120 человек, умер - 31.