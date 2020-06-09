Больницы Бурятии возобновили плановую госпитализацию пациентов

"Плановая госпитализация разрешена, она началась. С учетом того, что для пациентов обязателен тест на коронавирус. Тех, у кого отрицательный тест, госпитализируют", - сказала министр.

Она также отметила, что больницы пока еще продолжают онлайн-консультации, районные больницы при необходимости связываются с врачами в Улан-Удэ.

Сейчас на карантине из-за выявленных случаев коронавируса у экстренных пациентов остаются три районных медучреждения - это Баргузинская центральная районная больница, два корпуса Тункинской больницы и хирургическое отделение Гусиноозерской центральной районной больницы, где коронавирус после госпитализации зараженной женщины с бессимптомным течением заболевания выявлен у четверых пациентов и 17 медработников. "В этих районах мы сейчас перемаршрутизируем потоки, тяжелых пациентов везут в Улан-Удэ санитарной авиацией", - пояснила Лудупова.

В Бурятии зарегистрировано 1 956 лабораторно подтвержденных случаев заражения коронавирусом, из них 1 077 - в Улан-Удэ. Ранее завершили лечение и выписались из больниц 1 154 человека, умерли 11 человек. Сейчас проходят лечение в стационарах республики 498 человек, на амбулаторном лечении находятся 292 пациента.