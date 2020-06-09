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Пандемия коронавируса нового типа

В исправительных учреждениях Камчатки не выявили вспышек коронавируса

Руководитель пресс-службы краевого УФСИН Иван Крайнев заявил, что в исправительных учреждениях региона сформирован необходимый запас средств индивидуальной защиты и лекарств

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Очагов распространения коронавирусной инфекции в исправительных учреждениях Камчатки не зафиксировано. Об этом ТАСС заявил руководитель пресс-службы краевого УФСИН Иван Крайнев.

"С 1 июня в целях предупреждения заболеваемости среди осужденных и работников уголовно-исполнительной системы новой коронавирусной инфекцией на участке, функционирующем как исправительный центр при колонии общего режима, введены карантинные меры в связи с выявлением у одного из осужденных симптомов острого вирусного заболевания. Болезнь у него протекает в легкой форме. Он изолирован и находится под наблюдением медиков. У выявленного круга контактных лиц были проведены лабораторные исследования, данные осужденные изолированы от остальных и находятся под наблюдением врачей", - сказал Крайнев.

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Он добавил, что в исправительных учреждениях края сформирован необходимый запас дезинфицирующих средств, средств индивидуальной защиты и лекарственных препаратов. В целях предупреждения распространения заболеваемости среди подозреваемых, обвиняемых, осужденных и сотрудников предоставление длительных и краткосрочных свиданий с родственниками временно приостановлено.

Исправительный центр УФСИН открыт в Петропавловске-Камчатском в январе 2019 года. Он предназначен для содержания граждан, осужденных к принудительным работам.

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РоссияКамчатский крайПандемия коронавируса нового типа
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