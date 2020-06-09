Новый военный госпиталь на Камчатке принял первых гражданских пациентов

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 июня. /ТАСС/. Власти Камчатки договорились о приеме гражданских пациентов с коронавирусом в военный госпиталь, и сейчас в медучреждении уже находятся 12 таких пациентов, сообщается на сайте правительства полуострова.

Президент РФ Владимир Путин поручил военным в сжатые сроки построить 16 многофункциональных медицинских центров. Решение принято на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции. После этого глава минобороны Сергей Шойгу рассказал журналистам, что министерство строит в регионах 16 многофункциональных медицинских центров на 1600 койко-мест. Один из таких центров в середине мая ввели в строй в Петропавловске-Камчатском.

"Мы договорились о том, что военные врачи начнут принимать и гражданское население края. Сегодня в новом многофункциональном центре Минобороны находятся 12 гражданских лиц, в течение дня туда планируется принять еще пять-шесть человек. Кроме того, там проходят лечение и пациенты из числа военнослужащих. В дальнейшем планируется направлять в это учреждение больше гражданских больных", - приводятся в сообщении слова заместителя председателя правительства Камчатского края Романа Василевского.

Вместимость многофункционального медицинского центра Министерства обороны РФ в Петропавловске-Камчатском составляет 60 койко-мест. Центр обеспечен необходимым оборудованием, в том числе аппаратами искусственной вентиляции легких, компьютерным томографом, рентгеном и аппаратами УЗИ. Также укомплектован штат госпиталя и сформирован необходимый запас медикаментов.

Режим полной самоизоляции на Камчатке ввели 1 апреля, он продлен до 11 июня. На полуострове зарегистрировано 1 214 случаев заражения коронавирусной инфекцией. 418 человек выздоровели, 25 пациентов умерли. Наиболее серьезные очаги заражения зафиксированы на Петропавловск-Камчатской станции скорой помощи, на горнодобывающем и рыбообрабатывающих предприятиях.