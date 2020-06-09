В системе электронного голосования Госдумы произошел сбой

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сбой произошел в системе электронного голосования Госдумы, депутаты работают в соответствии с регламентом, несмотря на неполадки, передает корреспондент ТАСС.

Из-за технических проблем парламентариям пришлось вернуться к голосованию путем поднятия рук. Микрофоны работают только у спикера, на центральной трибуне и в гостевой ложе.

"Вы не возражаете, если мы вернемся к старому, проверенному, безупречному, но, может быть, более сложному варианту выражения своего мнения", - обратился председатель палаты Вячеслав Володин к коллегам. Депутаты единогласно поддержали его предложение.

Изначально специалисты обещали устранить неполадки в течение 15-20 минут. Однако на момент написания заметки они продолжались уже 50 минут.