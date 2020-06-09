В Крыму возобновлены экскурсии и дегустации в старинных подвалах "Массандры"

СИМФЕРОПОЛЬ, 9 июня. /ТАСС/. Экскурсии и дегустации, прерванные из-за ограничений в связи с пандемией нового коронавируса, возобновились на старейшем в Крыму винодельческом предприятии "Массандра", посетителям рекомендовано иметь при себе маски и соблюдать социальную дистанцию, сообщается на сайте предприятия.

В республике с 17 марта введен режим повышенной готовности. Были закрыты для посещения в том числе и парки. С 15 июня власти Крыма начнут очередной этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии нового коронавируса. В частности, будут сняты ограничения на работу детских игровых комнат, тренажерных залов и размещение жителей региона в санаториях и гостиницах региона.

"Экскурсии и дегустации, которые временно были приостановлены в связи с пандемией новой коронавирусной инфекцией, снова проходят. <...> "Массандра" возобновила работу как туристический объект", - говорится в сообщении.

Посетителей просят с пониманием отнестись к мерам безопасности: при себе иметь маски, соблюдать социальную дистанцию, не отказываться от термометрии и записи в специальные журналы посещения. Экскурсии и дегустации будут проводиться ежедневно четыре раза в день.

Винзавод "Массандра", основанный более 120 лет назад князем Львом Голицыным, является одним из крупнейших в России предприятий по выращиванию винограда и производству вин. В хозяйстве "Массандры" насчитывается около 4 тыс. га виноградников. В состав "Массандры", кроме головного завода, входят восемь филиалов, виноградники тянутся от Фороса до Судака на 180 км.

Коллекция вин начитывает более одного миллиона бутылок и является одной из самых крупных в мире, она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. Старейшим представленным вином является Херес-де-ля-Фронтера 1775 года.