Сбой в системе электронного голосования Госдумы устранен

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Сбой, произошедший в системе электронного голосования Госдумы во вторник, устранен, передает корреспондент ТАСС.

Ранее из-за технических проблем парламентариям пришлось вернуться к голосованию путем поднятия рук. Микрофоны работали только у спикера, на центральной трибуне и в гостевой ложе.

Изначально специалисты обещали устранить неполадки в течение 15-20 минут, однако на это ушло более часа. После восстановления электронной системы депутаты вернулись к пунктам повестки, голосование по которым было перенесено из-за неполадок.

Спикер нижней палаты Вячеслав Володин поблагодарил членов счетной комиссии, контролировавших подсчет голосов во время неполадок. "Спасибо вам, коллеги. Мы с вами перешли в обычный режим голосования, поэтому до следующего раза, надеюсь, ваша помощь не понадобится. Но все бывает, поэтому, используя технологии, нужно не забывать то, что мы можем сделать в случае, если они не срабатывают. Не будем терять навыки", - сказал председатель Думы, отметив, что комиссия "на протяжении нескольких лет не была задействована".