В Набережных Челнах 36 медработников получили надбавки после вмешательства прокуратуры

КАЗАНЬ, 9 июня. /ТАСС/. Прокуратура добилась выплаты 36 сотрудникам инфекционной больницы в городе Набережные Челны (Татарстан) надбавок за работу с заразившимися коронавирусной инфекцией. Об этом во вторник журналистам сообщили в пресс-службе прокуратуры республики.

Ранее городская прокуратура провела проверку соблюдения требований законодательства об основах охраны здоровья граждан и о труде в больнице, где на момент проверки стимулирующие выплаты не начислили 36 медработникам больницы. В адрес руководителя больницы было внесено представление об устранении нарушений.

"После вмешательства надзорного ведомства, полагающиеся надбавки медработникам выплачены в полном объеме: три врача, 19 человек среднего медперсонала и 14 - младшего медперсонала получили более 3,3 млн рублей", - говорится в сообщении.

В Татарстане, по данным властей республики, на 9 июня зафиксировали 3 665 случаев коронавирусной инфекции, выздоровели за весь период 2 748 человек

Дополнительные выплаты врачам, которые работают с пациентами с коронавирусом, были введены по поручению президента РФ. Врачи, непосредственно работающие с пациентами, инфицированными коронавирусной инфекцией, получают по 80 тыс. рублей в месяц, фельдшеры и медсестры - по 50 тыс. рублей, младший медперсонал - по 25 тыс. рублей.