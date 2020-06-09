В Вологодской области начался масштабный проект "Вологодские каникулы"

ВОЛОГДА, 9 июня. /ТАСС/. Власти Вологодской области начали проект "Вологодские каникулы", чтобы занять детей в период ограничений по коронавирусу до открытия летних лагерей. Об этом сообщил губернатор области Олег Кувшинников.

"В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора открытие образовательных учреждений будет проходить не ранее третьего этапа снятия ограничений. У нас в Вологодской области пока сняты ограничения только первого этапа, но школьники не должны быть предоставлены сами себе. Мы разработали региональную программу всеобщей занятости детей и с 1 июня приступили к уникальному для нас проекту - "Вологодские каникулы". В соцсети "ВКонтакте" создана группа, где организованы занятия, разнообразные мастер-классы, и ребенок может в удобное время заняться тем, что его интересует", - сказал Кувшинников в ходе совещания председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко с членами совета при президенте России и руководителями регионов.

Как рассказал губернатор, для привлечения детей к проекту действует мотивация, еженедельно проводится рейтинг активности, победителей пригласят в профильные смены детских лагерей, на образовательные программы в центрах "Импульс", "Кванториум". Проект рассчитан до 1 июля. В конце мая он был представлен на Московском международном салоне образования, где получил высокую оценку и был предложен для включения в цифровую образовательную платформу "Российская электронная школа" как один из лучших ресурсов, который позволяет обеспечить занятость детей во время каникул.

Как сообщили ТАСС в региональном департаменте образования, за первую неделю запуска проекта зафиксировано более 100 тыс. просмотров. В проекте участвуют около 20 ведущих учреждений дополнительного образования детей. Они составляют расписание для детей разных возрастов и интересов - это спорт, профориентация, развитие лидерских качеств, просмотр и обсуждение тематических фильмов.

По информации регионального оперштаба, на 9 июня в Вологодской области выявлено 1137 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 26 случаев. Выздоровели 567 человек, 11 умерли.