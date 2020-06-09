В Ростовской области продлят программу регионального маткапитала на пять лет

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Действие программы предоставления регионального материнского капитала в Ростовской области решено продлить на пять лет - до 31 декабря 2026 года. Об этом во вторник в ходе доклада по видеосвязи президенту России Владимиру Путину сообщил губернатор региона Василий Голубев.

"Решение, которое уже состоялось - мы продлеваем на пять лет - до 31 декабря 2026 года региональный материнский капитал. Все процедурные вопросы закончились, завтра Законодательное собрание рассмотрит этот вопрос. Сегодня у нас региональный капитал составляет 121 тыс. рублей, естественно, он выплачивается с индексацией", - сказал Голубев.

Региональный материнский капитал был введен с 2012 года, действие программы было рассчитано до 31 декабря 2021 года. Право на получение регионального маткапитала имеют малоимущие семьи при рождении или усыновлении третьего ребенка или последующих детей. Средства капитала можно потратить на улучшение жилищных условий, оплату образования, лечение ребенка, покупку автомобиля, компенсацию расходов на услуги ЖКХ.