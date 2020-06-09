В Госдуму внесли законопроект об экологическом туризме в России

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Группа депутатов от "Единой России" внесла в Госдуму законопроект, раскрывающий понятие "экологический туризм" и включающий его в число приоритетных направлений госрегулирования туристской деятельности. Документ размещен во вторник в думской электронной базе данных.

Экотуризм предлагается определить как "туризм, связанный с посещением, сохранением и (или) изучением природных комплексов и объектов, естественных экологических систем, составляющих их элементов и происходящих в них процессов, объектов растительного и животного мира, а также их генетического фонда, объектов всемирного природного наследия, для которых введен режим особой охраны".

Авторы инициативы уверены, что Россия с ее территорией и разнообразием климатических зон, ландшафтов и экосистем "обладает беспрецедентно широкими возможностями в части экотуризма", в том числе для туристов из-за рубежа. Они отмечают, что экотуризм в отличие от других видов туризма в гораздо меньшей степени привязан к инфраструктуре, поэтому ограничений для его развития в России практически нет.

При этом сегодня экотуристический потенциал страны не реализован, говорится в пояснительной записке к законопроекту. "В 2017 году заповедники нашей страны посетили 11,8 млн российских и иностранных туристов. Еще 544 тыс. туристов побывали в национальных парках. Суммарный поток экотуристов на 78,5% больше по сравнению с 2014 годом, однако его абсолютная цифра в масштабе страны невелика", - отмечается в документе.

Одновременно в закон "Об основах туристской деятельности" предлагается внести поправку, вносящую экотуризм в перечень приоритетных направлений госрегулирования туристской отрасли, таких как поддержка и развитие внутреннего туризма, въездного туризма, социального туризма, детского туризма, самодеятельного туризма.