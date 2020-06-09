В Сочи в шести объектах размещения туристов выявили нарушения режима карантина

СОЧИ, 9 июня. /ТАСС/. Мобильные группы самоконтроля выявили шесть случаев нарушения режима карантина в гостиницах и кемпинге в Сочи. Об этом сообщается на официальном сайте администрации Краснодарского края.

В Краснодарском крае, который является одним из основных туристических регионов России, с 28 марта курорты приостановили работу из-за коронавируса, также туристов не принимают гостиницы и отели. С 1 июня власти региона приняли решение возобновить работу санаториев, имеющих медицинскую лицензию. Для таких объектов Роспотребнадзором были разработаны рекомендации. Санаториям было рекомендовано расселять отдыхающих по одному, доставлять обеды в номер и следить, чтобы у персонала и гостей были отрицательные тесты на новую инфекцию.

"В Сочи выявили средства размещения с нарушениями работы. Шесть таких объектов обнаружили во время рейда мобильные группы министерства курортов края совместно с представителями муниципалитета", - сообщили в пресс-службе, отметив, что основным нарушением было то, что средства размещения продолжали функционировать, несмотря на ограничительные меры, при этом у постояльцев не было командировочных удостоверений, которые могли бы послужить разрешением для их заселения.

Одним из нарушителей оказался владелец кемпинга в Лазаревском районе Сочи, который открыл его в условиях карантина. На нарушителя наложен штраф и деятельность объекта приостановлена на 90 дней. В отношении остальных средств размещения туристов материалы направлены в Роспотребнадзор и полицию.

В курортных городах, где средства размещения начали принимать туристов, работают мобильные группы. Они контролируют туристический трафик, проходящий через вокзалы и аэропорты, проверяют санатории и здравницы на соответствие требованиям Роспотребнадзора.

Краснодарский край является основным туристическим регионом России, в 2019 году турпоток составил порядка 17,3 млн отдыхающих, средняя загрузка средств размещения - 71,3%. В условиях пандемии регионе с 31 марта действует режим карантина, прибывающих на Кубань из других регионов направляют на 14-дневную самоизоляцию.