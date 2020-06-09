В Элисте общественный транспорт возобновил работу в новом формате

ЭЛИСТА, 9 июня. /ТАСС/. Общественный транспорт Элисты, работа которого была приостановлена в связи с соблюдением ограничительных мер из-за пандемии коронавируса, возобновил свою работу уже в новом формате, сообщает пресс-служба главы республики.

В Калмыкии режим самоизоляции продлен до 21 июня. Стабилизация эпидемического процесса в республике позволила властям республики перейти ко второму этапу снятия ограничительных мер, введенных из-за пандемии коронавируса.

"Со вторника возобновлена работа общественного транспорта по городским и пригородным маршрутам с соблюдением всех мер безопасности. Теперь весь городской общественный транспорт объединяет муниципальное транспортное предприятие "Элиста ГорТранс", созданное по поручению главы Калмыкии Бату Хасикова. Перед ним поставлены задачи контролировать работу всех маршрутных такси - частных и муниципальных, усовершенствовать маршруты движения транспорта, уделив особое внимание перевозке детей", - говорится в сообщении.

В напоминание пассажирам о мерах безопасности каждый автобус оформлен информационными плакатами. За исполнением предписаний эпидемиологов будут следить 36 контролеров, добавили в пресс-службе главы.

Длительное время в республике весь городской общественный транспорт находился на балансе республиканского предприятия "Информационно-правовое агентство" (ИПА), но в начале июня с организацией новой структуры недвижимое имущество и часть сотрудников ИПА вошли в "Элиста ГорТранс" и переданы в ведение администрации города Элиста. Начата работа по созданию собственных ремонтных мастерских, малярного и моторного цехов, поскольку ранее не было должного ухода за автопарком. Сотрудников предприятия можно будет узнать по фирменному логотипу: автобусы и униформа водителей оформлены в национальном стиле.

Сегодня в автопарке МУП "Элиста ГорТранс" 37 единиц транспорта, в том числе семь автобусов марки ЛиАЗ, которые осенью 2019 года были переданы Калмыкии правительством Москвы. Автобусы вместительны, оснащены кондиционерами, приспособлены для перевозки детских колясок и людей с ограниченными возможностями здоровья, обеспечены кассовыми терминалами для бесконтактной и безналичной оплаты проезда. "Доступность автобусов для этих категорий населения выводит транспортную систему региона на качественно новый уровень сервиса", - цитирует Хасикова пресс-служба главы республики.

Данные по коронавирусу

По данным оперативного штаба на вторник, в регионе зарегистрировано 1 203 случая заражения коронавирусной инфекцией. В тяжелом состоянии находятся 11 пациентов, из них восемь на аппаратах искусственной вентиляции легких. С начала пандемии выздоровели 684 человека, умерли 17 пациентов.