В Удмуртии с 11 июня откроются церкви и мечети

ИЖЕВСК, 9 июня. /ТАСС/. Церкви и мечети в Удмуртии приступят к работе в обычном режиме с 11 июня. Об этом сообщает оперативный штаб республики по вопросам коронавируса в Telegram-канале.

"С 11 июня открываются учреждения дополнительного образования для взрослых, в обычном режиме начнут работать культовые учреждения - церкви, мечети", - отмечается в сообщении.

С 15 июня откроются фитнес-центры и бассейны с уведомлением Министерства спорта Удмуртии по соблюдению профилактических требований. В этот день также начнутся очные консультации для подготовки к ЕГЭ для выпускников 11-х классов.

Ранее также сообщалось об отмене с этой даты обязательной 14-дневной самоизоляция для приезжающих в республику из других регионов. По данным оперштаба, исключение составят организованные группы вахтовиков.

Масочный режим в Удмуртии сохраняется в общественных местах, магазинах, общественном транспорте. В ближайшее время в республике также планируют открыть все непродовольственные магазины, ярмарки и общепиты при соблюдении необходимых требований. "Изменения коснутся всех городов и районов, кроме Можги (в этом населенном пункте сложная ситуация по распространению коронавируса - прим. ТАСС). Там сохраняются усиленные ограничительные меры", - отмечается в сообщении.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились около 7,1 млн человек, более 405 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 485 253 случая заражения, выздоровели 242 397 человек, умерли 6 142. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.