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Решение об отмене фестиваля "Нашествие" пока не принято

Организаторы фестиваля отметили, что прорабатывают вопрос об обеспечении всех мер безопасности

МОСКВА, 9 июня. /ТАСС/. Решение о проведении или отмене рок-фестиваля "Нашествие" в селе Большое Завидово Тверской области, который запланирован на 24-26 июля, пока не принято. Об этом ТАСС рассказал вице-президент "Мультимедиа-холдинга" по информационной политике, медиадиректор фестиваля Сергей Горбачев.

Как сообщила во вторник газета "Коммерсантъ", ссылаясь на ответ управления Роспотребнадзора по Тверской области на запрос активистов проекта "Команда V", опубликованный в их Facebook, ведомство считает нецелесообразным проведение "Нашествия" в 2020 году из-за угрозы распространения коронавируса.

"Решение об отмене еще не принято. Оно может быть принято только на основании каких-либо документов. Нам нужна рекомендация от регулирующих этот вопрос органов власти Тверской области. Пока у нас недостаточно информации", - сказал Горбачев.

Источник среди организаторов в разговоре с ТАСС уточнил, что об отмене фестиваля речи не идет. "Организаторы фестиваля прорабатывают вопрос об обеспечении всех мер безопасности на фестивале с Министерством культуры Тверской области и Роспотребнадзором", - отметил он.

Как сообщил ранее продюсер "Нашествия" Алан Маршалл, выступая на международном музыкальном форуме Colisium, никаких препятствий к проведению фестиваля пока нет.

О "Нашествии"

В афише "Нашествия" уже заявлены Вячеслав Бутусов, Александр Ф. Скляр, Сергей Бобунец, группы "Машина времени", "Алиса", "Сплин", Lumen, "Несчастный случай", "Крематорий", "Пилот", "Тараканы!", "Слот" и другие.

Фестиваль "Нашествие" проходит с 1999 года. Двадцатый по счету смотр в 2019 году посетили около 200 тыс. человек.

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